BALIK ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 adet orta boy levrek balığı

6 su bardağısu

3 yemek kaşığızeytinyağı

1 adetkuru soğan

1 adetbüyük boy havuç

1/2 demetmaydanoz

1 adetdefne yaprağı

1 adetkereviz sapı

1/2 çay kaşığızerdeçal

1/2 çay kaşığıkişniş tohumu

1 dişsarımsak

1 çay kaşığıtane karabiber

1 çay kaşığıtuz

1/2 adetlimon suyu

Terbiyesi için:

1 adetlimon suyu

1 adetyumurta sarısı

BALIK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Levrek balığını ayıklayıp, temizleyin.

Balığı tencereye aktarın. Soğuk suyu ekleyin.

Kereviz sapı, kabuğunu soyduğunuz havuç ve soğanı gelişi güzel doğrayın.

Doğranmış sebzeleri, maydanoz, tane karabiber, sarımsak, defne yaprağı, limon suyu, zerdeçal, kişniş tohumu ve tuz ile birlikte tencereye aktarın. Son olarak zeytinyağını ekleyin.

Kısacası lezzetli bir balık suyu elde etmek üzere; balığı tüm parçaları, kök sebzeler ve aromatik bitkiler ile özünü bırakana kadar orta ateşte kaynatın.

Haşlanan balığın etini bir servis tabağına çıkartın ve küçük parçalar halinde ditin. Lezzetini alan balık suyunu bir süzgeçten geçirin ve pürüzsüz bir hal elde edin.

Çorbaya rengini verecek olan küçük sebze parçalarının süzgeçten geçip, çorbaya karışmasına aldırmayın. Onlar olmasını istediğimiz lezzet sırları.

Balık suyunu tencereye alın. Terbiyesi için; yumurta sarısı ve limon suyunu hızlıca karıştırın. Sıcak durumda olan balık suyu ile azar azar karıştırıp, ılıştırarak çorba tenceresine aktarın.

Terbiyesi ile birlikte 10 dakika daha kısık ateşte kaynattığınız çorbayı, daha fazla bekletmeden sıcak olarak servis edin.