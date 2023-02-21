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Kolonları "yorgun" çıkan Balcalı Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edilecek

Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, ana binanın kolonlarında yorgunluk tespit edildi. Yedi katlı ana binada tedavi olan hastalar ve personelin tahliyesine karar verildi

Giriş: 21.02.2023 - 18:21 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne deprem tahliyesi - Son dakika deprem haberleri
DHA

Adana'da 27 Haziran 1998'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sahra hastanesi kurup, tedbir amaçlı kolonların güçlendirilmesi yoluna gidilen Balcalı Hastanesi'nin ana binası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra dün Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin de yoğun olarak hissedildiği kentte, çevre illerden de hasta kabul edilen 35 yıllık Balcalı Hastanesi'ndeki kontrolde 7 katlı ana binanın kolonlarının "yorgun" olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastanenin ana binasında tedavi olan hastalar ve personelin tahliyesine karar verildi. Hastaların, çevre il ve ilçelerdeki hastanelere nakledileceği belirtildi.

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