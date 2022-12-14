Balat çetesi çöktüğü yerler için kiralık ilanı vermiş
İstanbul Beşiktaş’ta ünlü eğlence mekanında yaşanan dehşet görüntülerinde yer alan kişiler “Balat çetesi” çıkmıştı. Balat’ta çoğu gayrimüslim vatandaşlara ait iş, ev ve arsalara yasa dışı biçimde el koyan çetenin, bu işyerleri için kiralık ilan verdiği ortaya çıktı. Mesut B.’nin liderliğini yaptığı çete düzenlenen operasyonla çökertilmişti. Yasa dışı şekilde el konulan yerler işlemlerin ardından sahiplerine geri verilecek
Beşiktaş’ta Ruby adlı eğlence mekanı önünde 4 ay önce yaşanan dehşet görüntülerinde yer alan grupla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre ilk olay 8 Eylül Perşembe gecesi 01.30 sıralarında yaşandı. Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanına gelen Mesut B., Recep Ç. ve İnci Cennet E. özel güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.
ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜLER
Çıkan tartışmada içeri alınmayan kişiler arasında yer alan Mesut B., güvenlik görevlilerinden birine kafa attı. Bunun üzerine yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlikçiler kafa atan kişiyle birlikte yanındaki arkadaşı ile kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp etti. Çok konuşulan bu dehşet görüntülerin ardından, aynı mekan aynı gece silahlı saldırıya uğradı. Çıkan çatışmada 4 kişi yaralandı. Yaşanan bu olaylarla ilgili 5 kişi tutuklandı.
BALAT ÇETESİ ÇIKTI
Tüm bu olaylar yaşanırken Organize Şube Müdürlüğü ekipleri bambaşka bir çalışma yapıyordu. Bu çalışma, gece kulübünde yaşanan dehşet görüntülerinde yer alan Mesut B. ile ilgiliydi. Mesut B., Balat semtinde gayrimüslim kişilere ait iş, ev ve arsalara yasa dışı el koyan “Balat çetesi”nin lideriydi. Gece kulübünde yaşanan olayda yanında olan Recep Ç. de yardımcısıydı.
BİR AY SONRA OPERASYON YAPILDI
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Balat çetesine operasyon düzenlendi. Mesut B. ve çetesi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından Mesut B. ile önemli adamları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yardımcısı Recep Ç. ise yakalanamadı. Şüphelinin aranmasına devam ediliyor.
EL KOYDUKLARINA KİRALIK İLAN VERMİŞLER
Balat çetesiyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada, çetenin Balat semtinde yasa dışı el koydukları bazı işyerlerini kiralık olarak ilan verdikleri belirlendi. 28 Eylül’de verdikleri ilanda “Fatih Balat'ta deniz manzaralı otoparklı cafe” 16 bin lira kira istediler. Verilen ilan operasyondan sonra kaldırıldı.
SAHİPLERİNE GERİ VERİLECEK
Alınan mağdur ifadeleri ve polisin yaptığı çalışmanın ardından, çetenin el koyduğu iş, ev ve arsalar mal sahiplerine geri verilecek. Savcılık tarafından sürdürülen bu çalışma bittiğinde mal sahipleri yerlerine kavuşacak.
AYNI YERDE CİNAYET İŞLENMİŞTİ
Gece kulübünde yaşanan o kavgaların ardından bir saldırı daha düzenlenmişti. Düzenlenen saldırıda güvenlik görevlisi Yasin Keskin öldürülmüştü. Polis yaptığı çalışmalarda olayın tetikçisi olduğu tespit edilen Ahmet E.’yi yakalamıştı. Ahmet E.’nin “Daltonlar” çetesinin tetikçilerinden birisi olduğu belirlenmişti. Bu olayında diğer saldırılarla bağlantısı olduğu düşünülüyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Balat çetesi çöktüğü yerler için kiralık ilanı vermiş - Haberler/balat-cetesi-coktugu-yerler-icin-kiralik-ilani-vermis-3547327
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