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        Haberler Yemek Yapma Bal, soya sosu ve sarımsakla harikalar yaratın! Tadına doyamayacağınız soslu kanat tarifi!

        Bal, soya sosu ve sarımsakla harikalar yaratın! Tadına doyamayacağınız soslu kanat tarifi!

        Akşam yemeklerinize lezzet katmaya ne dersiniz? Soslu tavuk kanat tarifi, pratikliği ve şahane aromasıyla mutfaktaki en iyi dostunuz olacak. Özellikle baharat sevenlerin bayılacağı bu tarif, hem kolay hem de doyurucu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:10
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        • 1

          Soslu tavuk kanatları hem pratik hazırlanışıyla hem de eşsiz lezzetiyle sofralarımızın vazgeçilmezi! Özel sosuyla dışı çıtır, içi yumuşacık olan bu tarif, misafirlerinize parmak ısırtacak. İster mangalda ister fırında hazırlayın, bu kanatlar damaklarda unutulmaz bir iz bırakacak. İşte tarifin detayları!

        • 2

          MALZEMELER

          1 kg tavuk kanadı

          3 yemek kaşığı zeytinyağı

          3 diş sarımsak (ezilmiş)

          1 yemek kaşığı domates salçası

          2 yemek kaşığı bal

          2 yemek kaşığı soya sosu

          1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

          1 çay kaşığı karabiber

          1 çay kaşığı tuz

          1 tatlı kaşığı elma sirkesi

          1 çay kaşığı acı sos (isteğe bağlı)

        • 3

          HAZIRLIK

          Tavuk kanatlarını geniş bir kaba alın. Zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, domates salçası, bal, soya sosu, kırmızı toz biber, karabiber, tuz ve elma sirkesini bir kapta karıştırarak bir sos hazırlayın. Hazırladığınız sosu tavuk kanatlarının üzerine döküp iyice harmanlayın. Streç filmle kapatıp buzdolabında en az 2 saat bekletin.

        • 4

          Kanatları önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Daha sonra kanatları çevirip 10 dakika daha pişirin. Eğer mangalda pişirmek isterseniz, yüksek ateşte her iki tarafını 5-7 dakika kadar pişirin.

        • 5

          Sıcak servis edin. Yanında dilimlenmiş limon ve tercihe göre yeşilliklerle sunabilirsiniz. Afiyet olsun!

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