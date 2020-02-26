Bal badem tatlısı nasıl yapılır? İsmini içerisinde bulunan bademden alan bir şerbetli tatlıdır. Şerbetli tatlılar içerisinde yapımı kolay olan bir tatlı çeşididir. Az malzemeye ihtiyaç duyan bu tatlı cebinizin de dostudur.

Bal badem tatlısı malzemeler:

60 gram tereyağı

60 gram margarin

½ çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı nişasta

1 adet yumurta

1 çay bardağı ince çekilmiş badem içi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

Bal badem tatlısı şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

3-4 damla limon suyu

Bal badem tatlısı yapılışı:

Önce tatlının şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakmalıyız.

Su ve şekeri kaynatıp kaynacınca içerisine limon suyunu sıkın altını kapatıp soğumaya bırakın.

Hamurunu hazırlamak için; margarin, tereyağı, sıvı yağ, nişasta, badem, yumurta, vanilya ve kabartma tozunu karıştırın.

Unu az az ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Elde ettiğiniz hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopararak rulo haline getirin.

İrmiğe buladığınız hamuru verev olarak keserek baklava dilimi şekilde şekiller elde edin.

Kesilen hamurları yağlı kâğıt serili tepsiye aralıklarla dizin.

Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin.

Pişme işlemi bittiğinde fırından aldığınız sıcak hamura soğuk şerbeti dökün.

Şerbeti tamamen çektiğinde tatlınız sunuma hazırdır.

Üzerine Hindistan cevizi serperek sunabilirsiniz.

Sevdiklerinize ve sizin afiyetle yiyeceğiniz tatlımız hazır.