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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Bakü'den Anadolu'ya çok sesli bir rüzgar

        Bakü'den Anadolu'ya çok sesli bir rüzgar

        Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, 2 Aralık Cumartesi akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CRR Konser Salonu'nda "Bakü'den Anadolu'ya" başlıklı bir konserle müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 14:35 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:35
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        Bakü'den Anadolu'ya çok sesli bir rüzgar
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        Bakü'den Anadolu'ya başlıklı konserde Bakü doğumlu besteci İlyas Mirzayev'in viyolonsel konçertosu ve ülkemizin çok sesli müziğinin öncü bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun'un 3. Senfoni'si icra edilecek.

        Orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, ünlü çellist Aurélien Pascal'a eşlik edecek.

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        Konser, saat 20.00'de başlayacak. Konserde icra edilecek Mirzayev'in eserleri, geleneksel Türk ve Azerbaycan çalgılarının büyüleyici sololarıyla dikkat çekerken, Saygun'un etkileyici senfonisi duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

        YÜZYILIN YÜZLERİ: SAİM AKÇIL

        Konser öncesi, Prof. Dr. Saim Akçıl'a saygı niteliğinde Yüzyılın Yüzleri etkinlikleri kapsamında bir de söyleşi gerçekleşecek.

        CRR fuayesinde saat 18.00'de başlayacak söyleşi kapsamında, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde keman sanatçısı olarak başarılı bir kariyere sahip olan, aynı zamanda Borusan Oda Orkestrası, Tekfen Oda Orkestrası, Haliç Oda Orkestrası gibi toplulukları kurarak orkestra şefliği yapmış olan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Saim Akçıl, müzikolog Ersin Antep'in konuğu olacak.

        Ayrıca, Prof. Akçıl'ın uzun yıllar eğitimci olarak görev aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğrenimine devam eden ve Mehmet Yasemin’in keman öğrencisi olarak yetişen Zeynep Danış, etkinliğe mini bir dinletiyle katkıda bulunacak.

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        Yüzyılın Yüzleri başlıklı söyleşiye katılım ücretsizdir. Bakü'den Anadolu'ya başlıklı konserin biletleri CRR gişesi veya Biletix'ten 40-90 TL kategorilerinde temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Baküden Anadoluya
        #crr
        #Cemal Reşit Rey
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