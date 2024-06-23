Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bakırköy'de hastane bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı

        Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ortak kullanımındaki bahçede iki grup arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 02:39 Güncelleme: 23.06.2024 - 04:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakırköy'de hastane bahçesinde silahlı kavga: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ortak kullanımındaki bahçede iki grup arasında tartışma çıktı.

        Silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        Kavga esnasında hastanenin önünde bekleyen, içinde ailenin bulunduğu hafif ticari aracın camına ve Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tek katlı güvenlik binasına mermi isabet etti.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

        Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.

        Emniyet birimlerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        #Bakırköy
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milliler, Portekiz'e farklı yenildi!
        Milliler, Portekiz'e farklı yenildi!
        Milli Takım'da inanılmaz hata
        Milli Takım'da inanılmaz hata
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        Bir küçük krampon meselesi
        Bir küçük krampon meselesi
        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar
        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar
        "Hatalar silsilesi"
        "Hatalar silsilesi"
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
        Ronaldo çılgınlığı!
        Ronaldo çılgınlığı!
        Bartın’da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Bartın’da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Şırnak'ta anız yangını! 7 köy etkilendi
        Şırnak'ta anız yangını! 7 köy etkilendi
        Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
        Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
        Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi!
        Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi!
        Akraba kavgası can aldı: 2 ölü 1 yaralı
        Akraba kavgası can aldı: 2 ölü 1 yaralı
        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
        Bir aile yok oldu! 7 yaralı
        Bir aile yok oldu! 7 yaralı
        Dram içinde dram çıktı
        Dram içinde dram çıktı
        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        Habertürk Anasayfa