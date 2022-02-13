Bakırköy'de silahlı çatışma: Yaralılar var

AA

Bakırköy'de Şenlikköy Mahallesi Avcılar Sokak’taki bir oto galeride iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan bulundu.

AA'nın haberine göre; olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.