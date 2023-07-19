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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakırköy'de iki kişi başlarından silahla vurulmuş olarak bulundu

        Bakırköy'de iki kişi başlarından silahla vurulmuş olarak bulundu

        Bakırköy'de sır cinayet... Sevgili olan çiftin iş yerine gelmediğinden şüphelenen arkadaşları, çiftin yaşadığı eve gitti. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi. İçeri girenler gördükleri tablo karşısında şoke oldu. İki sevgilinin başlarından vurulduğu belirlendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 23:40
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        Bakırköy'de sır cinayet
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        İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Cavide Sevgi Arapoğlu ve Mustafa Kolay birlikte yaşadıkları evin yatak odasında ölü olarak bulundu. İki sevgilinin başlarından vurulduğu belirlendi.

        Olay, dün saat 04.00 sıralarında Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile boşanma aşamasında olan Mustafa Kolay, yaklaşık 3 yıldır Cavide Sevgi Arapoğlu ile birlikte yaşıyordu. Sabah saatlerinde iki el silah sesi duyan komşuları, sesin dışardan geldiğini zannederek her hangi bir ihbarda bulunmadı.

        İÇERİDE CANSIZ BEDENLERİ İLE KARŞILAŞILDI

        Çiftin iş yerine gelmediğinden şüphelenen arkadaşları, çiftin yaşadığı eve gitti. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi. Arkadaşları içeri girdiğinde Kolay ve Arapoğlu'nun cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        HERHANGİ BİR ZORLAMA İZİNE RASTLANMADI

        Evin kapısında ya da pencerelerinde herhangi bir zorlama izi olmamasından dolayı Polis ekipleri, Mustafa Kolay'ın Cavide Sevgi Arapoğlu'nu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği olasılığı üzerinde duruyor. Çiftin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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