Bakırköy'de denize giren genç boğuldu
İstanbul Bakırköy'de gece saatlerinde yüzmek için denize giren Veysi Batan boğuldu. 25 yaşındaki Batan'ın cenazesi sabah saatlerinde kıyıya yakın bir noktada arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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25 yaşındaki Veysi Batan denize girmek için Bakırköy'deki Yeşilköy Halk Plajı'na geldi.
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Batan, bir yakınını da telefonla arayarak plaja çağırdı ancak aradığı kişiden olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Batan tek başına denize girdi.
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Uzun süre Batan'a ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve İtfaiye ekipleri denizde arama çalışması başlattı.
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Arama çalışmaları sonucunda Batan'ın cenazesi saat 09.30 sıralarında kıyıya yakın bir noktada bulundu.
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Arama kurtarma ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan cenaze olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.