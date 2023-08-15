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        Haberler Gündem Eğitim Bakır Nedir, Nerelerde Kullanılır ve Özellikleri Neler? Bakır Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

        Bakır nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Bakır Türkiye'de nereden çıkarılır?

        Bir ışığı her yaktığımızda ve bir musluğu her açtığımızda size elektrik ve suyu sağlayan bakır elementidir. Bu sebeple insanlar için bakır vazgeçilmez bir metaldir. Günlük işleyişi olağan şekilde devam ettirmemizi sağlar. Bakır nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Bakır Türkiye'de nereden çıkarılır? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 21:31
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        Bakır nedir, nerelerde kullanılır?
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        Bakır, kendine özgü bir renge sahiptir. Ayrıca doğal olarak yer alan tek metaldir. Mükemmel bir ısı ve elektrik iletkenine sahiptir. Yumuşak bir yapıdadır. Bronz ve pirinç gibi alaşımlar oluşturulması için diğer metallerle kolayca karıştırılabilir. Peki, bakır nedir, nerelerde kullanılır? Bakır Türkiye'de nereden çıkarılır? Kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve madeni ne işe yarar? İşte, bakır hakkında merak edilen detaylar.

        Bakır Nedir?

        İnsanlığın ilk tanıştığı madenlerden bir tanesidir. Dünyada en çok metal grupları içerisinde yer alan bakırın kullanımı eski tarihlere dayanmaktadır. Kırmızı ve kahverengi bir görüntüsü vardır. Yüksek ısı ve elektrik iletkenliğine sahiptir. Kolay kolay paslanmaz. Kolayca geri dönüştürülebilir. Şu anda kullanımda olan bakırın %70’i en az bir kere geri dönüştürülmüştür. Elektriği en iyi ileten ikinci elementtir. Pirinç ve bronz alaşımlarında kullanılır. Periyodik cetveldeki simgesi “CU” olarak karşımıza çıkmaktadır. Atom numarası ise 19’dur. Yumuşak ve sünek bir metaldir.

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        Bakır Nerelerde Kullanılır?

        Bakırın insan hayatı için önemi yadsınamaz bir gerçektir. Peki, bakır nerelerde kullanılır? Bakırın yüksek bir ısı ve elektrik iletkenliğine sahip olduğundan bahsetmiştik. Bu sebeple özellikle inşaat, elektrik ve elektronik sektöründe bakırdan yararlanılmaktadır. Aslında kullanımı birçok sektör için uygundur. Sanayi, inşaat, elektrik, ulaşım, endüstriyel donanım, kuyumculuk, kimya ve boya sektöründe çokça tercih edilmektedir. Kolay paslanmayan yapısı özellikle su boruları için vazgeçilmez bir kaynak olmasına sebebiyet vermektedir. Bakır su borularının tarihi Mısır ve Romalılara kadar dayanmaktadır. Isı iletme yeteneği; klimalarda, ev ısıtma sistemlerinde ve kazanlarda da kullanılmasını sebebiyet vermektedir. Ayrıca bakır böcekleri öldürmek için de kullanılmaktadır. Faydalarının bu denli geniş olması kullanım alanlarının da genişletmiştir. Elektrik kablolarında, ev aletleri ve bilgisayarlarda, ışıklar, motorlar ve radyolarda bakıra çokça rastlanılmaktadır.

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        Bakır Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

        Bakırın ülkemizde nerelerde çıktığı merak edilen konuların başında gelmektedir. Türkiye’de, bakır rezervleri Doğu karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Bakır; Rize, Artvin, Elazığ, Kastamonu ve Balıkesir’de çıkarılır. Ülkemizdeki bakır rezervleri toplam 1700 ton olarak belirlenmiştir.

        Bakır Madeni Kullanım Alanları

        Bakır kullanımı milattan önceki çağlara dayandığından dolayı günümüze ulaşana kadar kullanım alanlarında kendine geniş bir yer bulmuştur. Dolaylı ya da doğrudan olarak günlük yaşantımızda bakırın yeri vardır. Dünya üzerindeki iletkenliği kanıtlanmış olduğundan dolayı önemi de bir o kadar büyüktür. Bakır; mühimmat yapımında, kimya ve boya sektöründe, böcek öldürücü ilaçların üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca dış kaplamalarda da bakır elementi tercih edilmektedir.

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        Bakır Nerede Kullanılır?

        Bakırın kullanım alanı oldukça geniştir. Madeni para ve bilimsel aletlerin yapımında, dekoratif uygulamalarda, su borularında, klimalarda, kanalizasyon sistemlerinde kullanılır. En çok kullanıldığı alanın enerji sektörü olduğunu söyleyebiliriz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bakırın kullanım alanlarında da artış gözlenmektedir.

        Bakır Madeni Ne İşe Yarar?

        Bakır, günlük hayata en çok dâhil olan elementlerden biridir. Gözden kaçırdığımız detaylarda bakır elementine rastlayabiliriz. Kalay ve bakırı karıştırarak bronz; çinko ve bakırı karıştırarak pirinç alaşımını elde edebiliriz. Bakır madenin iletken olduğu için sahip olduğu endüstriye güç katmaktadır. Elektrik kullanımının artması bakır madeninin kullanımını da arttırmıştır. Bakır madeni geniş kullanım alanıyla ön plana çıkmaktadır. Özellikle elektrik üretimi ve iletimi ilgili tesislerde, ulaşım ve inşaatta kullanılmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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