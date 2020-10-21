Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, bakım merkezlerinden hizmet alabilmek için aranan şartlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında değiştirildi.

DHA'nın aktardığı habere göre; hizmet almak için aranan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları kaldırıldı. Vatandaşlar, 17 Nisan 2021 tarihine kadar söz konusu şartlara bakılmaksızın bakım hizmetinden faydalanabilecek.