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Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları, koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebepler nedeniyle 2021'in Nisan ayına kadar kaldırıldı

21.10.2020 - 03:33 | Güncelleme: ABONE OL
Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik Resmi Gazete'de
DHA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, bakım merkezlerinden hizmet alabilmek için aranan şartlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında değiştirildi.

DHA'nın aktardığı habere göre; hizmet almak için aranan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları kaldırıldı. Vatandaşlar, 17 Nisan 2021 tarihine kadar söz konusu şartlara bakılmaksızın bakım hizmetinden faydalanabilecek.

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