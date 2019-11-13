Bu demektir ki, evde yatılı olmaması koşuluyla kız kardeşler ile hala, teyze ve kardeşlerin çocukları, bakıcı eğitim sertifikası sahibi ise bu kapsamda çocuklara bakabilecekler. Ancak, sertifikaları olsa da büyük anneler bakamayacak.

Bakıcı kadının kendisi de anne ise ve o da çalışan anne desteğinden yararlanıyor ise destek alan bir annenin çocuğuna bakıcılık yapamayacak.