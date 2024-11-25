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        Haberler Gündem Bakanlıktan, İstanbul'da otizmli çocuğa yönelik şiddete ilişkin suç duyurusu

        Bakanlıktan, İstanbul'da otizmli çocuğa yönelik şiddete ilişkin suç duyurusu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da özel bir bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet uygulanmasıyla ilgili idari soruşturma başlatıp, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 18:40 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:40
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        Otizmli çocuğa şiddette bakanlık devrede
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, İstanbul'da özel bir bakım merkezinde 9 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin haberler yer aldığı belirtildi.

        Beylikdüzü'nde özel bir bakım merkezine yönelik iddianın ardından İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle merkeze giderek inceleme başlattığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu kuruluşta yapılan incelemenin ardından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bununla birlikte ekiplerimiz tarafından mağdur aileler ve çocuklarına yönelik psikososyal destek hizmeti başlattık. İhmali bulunanların en ağır cezaları alması için davaya müdahil olup, yargı sürecini yakından takip edeceğiz."

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        #otizmli çocuğa şiddet
        #haberler
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