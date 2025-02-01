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        Haberler Gündem Bakanlık’tan 2 yılda 7 uyarı yapılmış

        Bakanlık’tan 2 yılda 7 uyarı yapılmış

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bakanlığın sorumluluğu ile ilgili yeni bir iddiayı sosyal medya hesabından paylaştı. Özcan'ın ifade ettiği konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgesi olmayan oteller için son 2 yılda 7 resmi kapatma yazısı gönderildiği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 11:24 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:27
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        Bakanlık'tan 2 yılda 7 uyarı yapılmış
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        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya paylaşımında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kartalkaya faciasından sonra valiliklere Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgeleri konulu bir resmi yazı gönderdiğini ifade ederek bunun bakanlığın sorumluluklarını ortaya koyduğunu iddia etti.

        Özcan’ın ifade ettiği konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgesi olmayan oteller için son 2 yılda 7 resmi kapatma yazısı gönderildiği öğrenildi.

        2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 5'inci maddesinde yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu. Bu belgeyi yasal süresinde almayan konaklama tesisleri faaliyetini sürdüremiyor.

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        Bir tesisin turizm işletme belgesi alabilmesi için öncelik şart işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması. Bu ruhsat, yangın yeterlilik raporu dahil olmak üzere farklı kriterlerin incelenmesi sonrasında belediyeler ya da İl Özel İdaresi tarafından veriliyor.

        Bu zorunluluğa rağmen Turizm İşletme Belgesi almayan tesislerle ilgili de kapatma kararını uygulamaları için valilik ve belediyelere bildirim gönderiliyor.

        Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; 21.07.2023 - 31.05.2024 - 07.06.2024 tarihlerinde 81 il valiliğine ve belediyelere, 27.06.2024 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemeye yetkili tüm idarelere, (Belediye mücavir alanlarında belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare) 22.11.2024 tarihinde 81 il valiliğine ve belediyelere bildirim yapıldığı belirtildi.

        Bakanlığın 27.01.2025 ve 29.01.2025 tarihinde de iki ayrı yazı ile birlikte aynı hususları bir kez daha hatırlattığı tespit edildi.

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