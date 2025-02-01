Bakanlık’tan 2 yılda 7 uyarı yapılmış

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya paylaşımında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kartalkaya faciasından sonra valiliklere Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgeleri konulu bir resmi yazı gönderdiğini ifade ederek bunun bakanlığın sorumluluklarını ortaya koyduğunu iddia etti.

Özcan’ın ifade ettiği konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgesi olmayan oteller için son 2 yılda 7 resmi kapatma yazısı gönderildiği öğrenildi.

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Havale tarihine dikkat!!!



Turizm Bakanlığı Kartalkaya faciasından hemen sonra “İVEDİ” başlıklı aşağıdaki yazıyı tüm valiliklere gönderdi. Hani bakanlık “Sütten çıkmış ak kaşık”dı. Bu yazı ile tüm denetim sorumluluğunun Turizm Bakanlığı’na ait olduğu “İTİRAF EDİLİYOR”



Sizi… pic.twitter.com/SrzhWTrXFv — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) January 31, 2025

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 5'inci maddesinde yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu. Bu belgeyi yasal süresinde almayan konaklama tesisleri faaliyetini sürdüremiyor.

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Bir tesisin turizm işletme belgesi alabilmesi için öncelik şart işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması. Bu ruhsat, yangın yeterlilik raporu dahil olmak üzere farklı kriterlerin incelenmesi sonrasında belediyeler ya da İl Özel İdaresi tarafından veriliyor.

Bu zorunluluğa rağmen Turizm İşletme Belgesi almayan tesislerle ilgili de kapatma kararını uygulamaları için valilik ve belediyelere bildirim gönderiliyor.

Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; 21.07.2023 - 31.05.2024 - 07.06.2024 tarihlerinde 81 il valiliğine ve belediyelere, 27.06.2024 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemeye yetkili tüm idarelere, (Belediye mücavir alanlarında belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare) 22.11.2024 tarihinde 81 il valiliğine ve belediyelere bildirim yapıldığı belirtildi.

Bakanlığın 27.01.2025 ve 29.01.2025 tarihinde de iki ayrı yazı ile birlikte aynı hususları bir kez daha hatırlattığı tespit edildi.