        Bakanlık, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar zanlılarının serbest bırakılmasına itiraz etti

        Bakanlık, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar zanlılarının serbest bırakılmasına itiraz etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2 kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 21:07 Güncelleme: 29.08.2025 - 21:07
        
        

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla Bakanlık avukatları, şüphelilerin, "mağdurun yaşı 12'den büyük görünüyordu" yönündeki savunmalarının dosya içeriğiyle örtüşmediği ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu gerekçesiyle, şüpheli 2 kişinin tutuklu yargılanması yönünde karar verilmesini talep etti.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

        Emniyetteki ifadelerinde 12 yaşını dolduran kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddialarını kabul eden şüpheliler, Cumhuriyet savcılığında ise iddiaları reddetti. Savcılık sorgularının ardından "nitelikli cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklanmaları talep edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Mahkemenin şüpheliler hakkında verdiği "adli kontrolle serbest bırakılma" kararına itiraz eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdur kız çocuğu lehine davaya müdahil olacak.

        Habere konu olan 12 yaşındaki kız çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alınmıştı.

