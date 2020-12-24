Kabine Toplantısı ne zaman? Bilindiği üzere son toplantıda korona virüsü ile ilgili yeni tedbirler gündeme gelmiş ve önemli kararlar alınmıştı. Yeni tedbirlerin getirilip getirilmeyeceğini merak edenler özellikle de seyahat yasağının gelip gelmeyeceğini merak edip araştıranlar "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte, detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek yeni kabine toplantısının tarihi henüz belli olmadı.

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kabine toplantısında koronavirüse ilişkin son bilgileri paylaşması beklenirken, yeni yıla sayılı günler kala Bilim Kurulu'nun da tavsiyesiyle alınması planlanan yeni tedbirlerin geleceği tahmin ediliyor.