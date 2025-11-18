Bakan Yerlikaya: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezaları gözden geçirmeliyiz

Bakan Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı.

Soru önergelerinin yanıtlanmadığı yönündeki iddialara değinen Yerlikaya, 30 Ekim 2025 itibarıyla Bakanlığa ulaşan önergelerin yüzde 65'inin yanıtlandığını belirtti.

AA'nın haberine göre; 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nden bu yana yapılan soruşturmalara değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Toplam 1048 belediyeye soruşturma izni verdik. Parti dağılımı şöyle, AK Parti 472 yani yüzde 45'i, CHP 267 yüzde 25,48'i, MHP 78 yüzde 7,5'i, İYİ Parti 4, 0,38'i, DEM 16, 1,53'i, diğer 211, yüzde 20. Soruşturma izni verilmeyen 1424 dosya var, AK Parti 626 yüzde 44,17, CHP 366 yüzde 25,7. MHP yüzde 6,36 diye gidiyor."

Yerlikaya, geri gönderme merkezlerine ilişkin de bilgi vererek, 2023'te 884, 2024'te 898, 2025'te 1343 denetim ve ziyaret gerçekleştirildiğini söyledi.

Yerlikaya, 10 Ekim'de İstanbul'un Esenyurt ilçesinde saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun ile ilgili, "Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin isimli failleri 12 Ekim 2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı." diye konuştu.

Yerlikaya, olayın öncesi ve sonrasıyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve rapor hazırladığında bir kusur varsa gereğinin yapılacağını ekledi. 3 Haziran 2023'ten önce 238 bin 697 Suriyeliye istisnai vatandaşlık verildiğini belirten Yerlikaya, göreve geldiği 4 Haziran 2023'ten bu yana ise 1044'ü reşit 2 bin 147 Suriye uyrukluya istisnai vatandaşlık tanındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 2025 yılındaki 1296 toplantı ve gösteri yürüyüşü talebinden 1235'ine izin verildiğini söyledi. Polis intihar oranlarıyla ilgili de konuşan Yerlikaya, "2018-2019 yılları arasında Türkiye'de polis intiharı oranı 100 binde 15,17'dir. Biz, sıfır olmasını istiyoruz." dedi. REKLAM Yerlikaya, bu oranın Fransa'da 100 binde 34,92, Portekiz'de 19,54, Avustralya'da 16,9, İngiltere'de 16,44, Japonya'da 16,1 ve ABD'de 16'nın üzerinde olduğunu dile getirerek, "Savcı bununla ilgili tahkikatını yaptığı zaman herkesi dinliyor. Ailesini, mesai arkadaşlarını biz de Bakanlık olarak idari soruşturma açıyoruz. Herkesi dinliyoruz." bilgisini verdi. "İHALE 301 BİN KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ" Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin organize suç örgütleriyle ilgili uluslararası alandaki konumuna ilişkin eleştirilere değinerek, bunları öne süren yapının FETÖ tarafından desteklendiğini söyledi.

Emniyet personeline yönelik promosyon ihalesinin 21 Ekim'de 24 bankanın katılımıyla yapıldığını anımsatan Yerlikaya, ihalenin 301 bin kişi tarafından X platformu üzerinden canlı izlendiğini belirtti. İhalede son ikiye İş Bankası ve Vakıflar Bankası'nın kaldığını ifade eden Yerlikaya, öncelikle Vakıflar Bankası'nın 90 bin lira, İş Bankası'nın ise 88 bin 500 lira teklif verdiğini söyledi. Yerlikaya, süreci şöyle anlattı: "Ertesi gün ihale komisyonunu makama çağırdık. Onların yanında sesi dışarı açtık. Tekrar iki tur yaptık. En son İş Bankası dedi ki 'Ben 100 bin lira veriyorum.' Arkadaşlarımız, 21'inde de alacaklar paralarını." REKLAM Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanlığının 99 bin 500, Ticaret Bakanlığının 90 bin, Gençlik ve Spor Bakanlığının ise 99 bin 500 liraya promosyon anlaşması yaptığını da sözlerine ekledi. "TÜRKİYE, TRANSİT ROTA OLMAKTAN ÇIKTI" Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle ilgili Türkiye'nin hedef ülke ve transit rota olmaktan çıktığını vurgulayarak, sınırlarda alınan fiziki önlemlere dikkati çekti. Sınırda 1406 kilometre güvenlik duvarı ve fiziki engel, 1584 kilometre aydınlatma ve 1878 kilometre devriye yolu yapıldığını ifade eden Yerlikaya, göreve başladıkları dönemden bu yana 303 bin 150 kişinin ülkeye girişinin engellendiğini, 326 bin 195 kişinin ise sınır dışı edildiğini kaydetti.

Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin şehir içindeki denetimlerden de bahseden Yerlikaya, "Mobil göç noktası araçlarıyla 6 milyon 28 bin yabancının kimliğini sormuşuz. 236 bin 212 düzensiz göçmen tespit etmişiz. Bunun ilk 3 ayında 50 bin sorgu yapmışız şehirlerimizde. Yani 4 kişiden 3'ü düzensiz göçmen çıkmış, son 7 aydan beri aylık ortalama düzensiz göçmen çıkanın oranı yüzde 1,4." ifadelerini kullandı. REKLAM Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 91 bin 500 kişinin tutuklandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Suça sürüklenen çocuklarla ilgili bizim cezaları gözden geçirmemizin yani caydırıcılığı tekrar masaya yatırmamızın zamanı geldi. 2020'de kasten öldürmenin yüzde 12,6'sı suça sürüklenen çocuklardı. 2024'te yüzde 3 puan, yani 15,6 artmış." bilgisini verdi. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ CEZALAR İngiltere'de 10 yaşındaki çocuğa, "Eğer birini yaralarsan, birini öldürürsen ben sana ceza veririm" dendiğini belirten Yerlikaya, Türkiye'de 12 yaş ve altına ceza verilmediğini söyledi. Yerlikaya, "Ama 17 yaşında, 18 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında biri, bir çocuk eğer böyle kasten öldürme veya kasten yaralama yaparsa biz buna nasıl bakacağız? Gazi Meclis mutlaka bunu değerlendirecek." dedi.

Yerlikaya, özel otoyollardaki radarlarla ilgili de "Toplam ceza sayısı 133 bin 443. Toplam ceza miktarı 343 milyon. Günlük ortalama radar cezası da 415 diye devam etmiş. Ben halen söylüyorum, her 30 kilometrede radar var ve duracak." diye konuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik personelinin maaşının dengelenmesiyle ilgili bir çalışma yürüttükleri söyleyen Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi. Bakan Yerlikaya'nın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından Komisyonda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri kabul edildi.