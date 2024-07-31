Bakan Yerlikaya: Şırnak ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmaları sonucu; J-SİHA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda Şırnak ili Beytüşşebap kırsalında 3, Mardin ili Nusaybin kırsalında 1 olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

HAİNLERİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗

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Şırnak ili Beytüşşebap kırsalı ve Mardin ili Nusaybin kırsalında Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-3" operasyonlarında 4️⃣ Terörist Etkisiz Hale Getirildi❗️



⚠️Teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit… pic.twitter.com/85cQmlmnCQ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 31, 2024

Teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit çalışmaları devam ettiğini ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."