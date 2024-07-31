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        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya: Şırnak ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

        Bakan Yerlikaya: Şırnak ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalı ve Mardin'in Nusaybin kırsalında düzenlenen 'Gürz-3' operasyonlarında, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 31.07.2024 - 20:53 Güncelleme: 31.07.2024 - 20:55
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        Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmaları sonucu; J-SİHA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda Şırnak ili Beytüşşebap kırsalında 3, Mardin ili Nusaybin kırsalında 1 olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

        Teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit çalışmaları devam ettiğini ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

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