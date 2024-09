Bakan Yerlikaya: 5 bin 900 göçmen kaçakçısı tutuklandı

DHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir dizi ziyaret için Aydın'a geldi. Bakan Yerlikaya Aydın'da ilk olarak AK Parti Aydın İl Başkanlığı'na gelerek 'AK Parti Türkiye Buluşmaları'na katıldı.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı'ndaki programın ardından Bey Camisi'ne geçen Bakan Yerlikaya, vatandaşlarla cuma namazı kıldı. Aydın programı kapsamında, Bakan Yerlikaya Aydın Valiliği'ne ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya daha sonra Aydın Ticaret Borsası'nda düzenlenen Güvenlik Toplantısına katıldı.

Toplantıya Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı katılım gösterdi.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, "Aydınlı hemşerilerimizin güvenliği için İçişleri Bakanlığı olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam ediyoruz. Çünkü şehirlerimiz huzurluysa, Türkiye huzurludur, milletimiz güvenlidir. Bu anlayışla mücadelemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kamu düzenimizden ve hukuktan taviz vermeden devam edecek" dedi.

"GÖÇMEN KAÇAKÇILARIYLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Her fırsatta şehirlerde huzur toplantıları yaptıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Yine her fırsatta İçişleri Bakanlığı olarak 4 Haziran 2023 tarihinden bugüne kadar terör ve terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucuyla yani zehir tacirleriyle ve düzensiz göç ve göçmen kaçakçıları organizatörleriyle durmadan, duraksamadan mücadele ediyoruz. Asayiş bizim biliyorsunuz temel görevimiz. İçişleri Bakanlığı olarak suçların önlenmesi olay sayılarını düşürmekle ilgili rakamları veriyoruz. Eğer bir suç işlendiyse onu da yakalayıp adalete teslim etme performansımızı da her zaman sizlere veriyoruz. 2023 yılı 1 Ocak 31 Ağustos ile 2024 yılının aynı zaman periyodunu kıyasladığımız zaman kişilere işlenen 10 önemli suçta olay sayısını Aydın güvenlik birimlerimiz, valimizin koordinasyonunda yüzde 11,2 düşürmüş. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yüzde 30,8 olay sayısını düşürmüşler. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta, aydınlatma oranımız yüzde 95,8, ama mal varlığına karşı işlenen aydınlatma oranımız Türkiye ortalamasının biraz gerisinde onun da sebeplerini burada uzun uzun değerlendirdik. İnanıyorum ki çok kısa süre içerisinde emniyetimiz ve jandarmamız Türkiye ortalamasının üzerine çıkacak. Bu dönemde hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, terör, narkotik ve diğer suçlarla ilgili mahkemelerin vermiş olduğu hapis yakalama kararına ilişkin 2 bin 583 rakamını bizlerle paylaştılar. Aydın'da ruhsatsız silahla ilgili yılın yine ilk 8 ayında 878 kişi yakalanarak bunlarla ilgili işlem yapılmış. 652 silah yakalanmış. 1 Ekim'de göreve başladıktan sonra genel kurula, milletvekillerimize, İçişleri Bakanlığı olarak bir arzumuz olacak. Ruhsatsız silah cezasının daha caydırıcı olmasıyla ilgili bir hazırlığımız var. Hep beraber meclisimizle ne noktaya getireceğimizi göreceğiz. Organize suçlar ile tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın ilimizde de emniyetimiz ve jandarmamız kararlılıkla mücadele ediyor. 14 operasyon yapılmış ve 70 adli kontrol ve böylelikle 12 organize suç çetesi çökertildi. Durmuyoruz, devam ediyoruz. Devam eden projelerimiz var, planlı projelerimiz var, baş savcılarımız ile birlikte valimizin koordinasyonuna biz şehrimizde bir tane organize suç örgütü kalmayıncaya kadar devam edeceğiz" dedi.