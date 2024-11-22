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        Haberler Dünya Diplomasi Bakan Uraloğlu, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Stylianides ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Uraloğlu, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Stylianides ile görüştü

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; denizcilik alanında iş birliğinin güçlendirilmesi, IMO kapsamındaki ilişkiler, yeşil ulaşım, kalifiye gemi insanı yetiştirilmesi ve deniz turizmi konuları ele alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 20:22 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:22
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Dün gerçekleştirilen Denizcilik Ortak Çalışma Grubu 6. Toplantısı’nda, denizcilik alanında iş birliğinin güçlendirilmesi, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kapsamındaki ilişkiler, yeşil ulaşım, kalifiye gemi insanı yetiştirilmesi ve deniz turizmi konuları ele alındı. Bugün bir araya gelen iki bakan toplantıda masaya yatırılan konuları değerlendirdi.

        “Gemi İnsanlarının Karşılıklı Çalıştırılması Anlaşmasını Yunanistan’la da Yapmak İsteriz”

        Toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, gemi insanlarının karşılıklı çalıştırılmasıyla ilgili Türkiye’nin Dünyada birçok ülkeyle anlaşması olduğunu kaydederek “Benzer anlaşmayı Yunanistan’la da yapmak isteriz. Bu konuda sizin desteğiniz kıymetli. Sizin samimi ve açık yaklaşımlarınızın iki ülke ilişkilerine çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum.” dedi.

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        “Yunanistan ile Ticaret Hacmini Kısa Vadede 10 Milyar Dolara Çıkartmamız Lazım”

        Türkiye ve Yunanistan iki komşu ülke olarak geçen sene 5,8 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, “Bu sene muhtemelen 6 milyar dolar olacak. 10 milyar dolara kısa vadede çıkarmamız lazım. En büyük görev size ve bize düşüyor. IMO’da da iş birliğimizin devamını faydalı görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

        İki Bakan Ortak Basın Açıklaması Gerçekleştirdi

        Bakan Uraloğlu ve Bakan Stylianides, görüşmenin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. İki ülkenin denizcilik ilişkilerini ele aldıklarını bildiren Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Yunanistan’ın denizcilik sektöründe iş birliğini geliştirme hususunda mutabık kaldıklarını belirtti.

        Karbonsuzlaştırma ve yeşil enerji konularında iş birliğini de ele aldıklarını ifade eden Uraloğlu, ticari yatçılık konusunda da Bakan Stylianides’in önemli yaklaşımları olduğunu belirtti. Uraloğlu, “Küresel olayların, savaşların denizcilik sektöründeki etkilerinin neler olduğu noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle Ukrayna ve Filistin’de süren savaşın bu anlamda sektöre etkilerini karşılıklı değerlendirdik.” dedi.

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        #abdulkadir uraloğlu
        #Christos Stylianides
        #Egede işbirliği
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