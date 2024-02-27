Bakan Uraloğlu, Konya'da raylı sistem projeleri tanıtım ve köprülü kavşak açılış töreninde konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya Raylı Sistem Projeleri Tanıtım Programı ve Sedirler Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde, bugün Beyşehir-Seydişehir kara yolunun açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesinin Konya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerine işaret eden Uraloğlu, "Sedirler Köprülü Kavşağı da Konya'da trafik akışını düzenleyerek hem şehrimizin çehresini değiştirecek hem de konforlu bir ulaşım sunacak. Mühendislik eseri, Konya'mıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Uraloğlu, Konya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için 128,5 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, kentte bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden 1282 kilometreye çıkardıklarını, 614 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptıklarını vurguladı.