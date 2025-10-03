Bakan Tunç duyurdu! 6 Haziran 'Ceza İnfaz Personeli Günü' olarak kutlanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Haziran gününü "Ceza İnfaz Personeli Günü" olarak kutlayacaklarını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

6 Haziran’ı “Ceza İnfaz Personeli Günü” olarak kutlayacağız.

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan infaz ve koruma memurlarımızla bir araya geldik.

Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik birimlerimizde, görevlerini insan onurunu önceleyen bir anlayışla yürüten personelimizin emek ve fedakârlığını görünür kılmak amacıyla 6 Haziran tarihini “Ceza İnfaz Personeli Günü” olarak belirlediğimizin müjdesini paylaştık.

Bu anlamlı günün tüm çalışma arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, güçlü bir meslek kültürüyle sorumluluklarını ifa eden personelimize görevlerinde kolaylıklar diliyorum.