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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin: Özel bireylerin eğitimine 13 milyar TL'lik destek sağladık

        Bakan Tekin: Özel bireylerin eğitimine 13 milyar TL'lik destek sağladık

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel bireylere özel eğitim veren kurumlara bu yıl yapılan desteği açıkladı. Tekin, "3 bin 243 kurumla yaklaşık 559 bin bireye 55 bin personelle hizmet sunmaktayız. Yalnızca bu yıl sunmuş olduğunuz eğitimler için 13 milyar TL'yi aşkın ödeme yaptık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:06
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        "Özel bireylerin eğitimine 13 milyar destek"
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        Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen ve 3 gün sürecek 6'ncı Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü ve Eğitim Niteliklerinin Artırılması Türkiye Buluşmaları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Özel Eğitim Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Kılıç ve davetlilerin katılımıyla başladı. Açılışta konuşan Bakan Tekin, insanı yaşatmak mantığıyla tolumun her kesimine hizmet sunmaya çalıştıklarını belirtti. Bakan Tekin, anayasanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sosyal devlet olarak tanımladığını, bu nedenle özel eğitim gereksinimi duyan bireylere destek olmanın Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi olduğunu söyledi. Özel eğitimin Türkiye eğitim sisteminde her geçen gün daha da önemli hâle geldiğini belirten Bakan Tekin, bu çerçevede bakanlık olarak özel eğitim gereksinimi duyan tüm öğrencilere kendi potansiyelinden en üst düzeyde yararlanabilmesi için her türlü desteği sağladıklarını kaydetti.

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        Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin hazırladığı eğitim programları doğrultusunda destek eğitim hizmetlerini hassasiyetle uygulamasının önemli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şöyle konuştu:

        "2007 yılından bugüne kadar eğitsel değerlendirme ve tanımlama hizmeti sunduğumuz birey sayısı 66 milyon oldu. Bu bağlamda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik hizmeti sunmakta ve okullarla da ortak çalışmalar yürütmektedir. Eksik kalan konu olarak bu çocuklarımızın sosyal hayatta biraz daha aktif olmalarını sağlamak belki biraz burada eksiğiz, bu konunun geliştirilmesi gerekir ilerleyen zamanlarda."

        2023 YILINDA ÖZEL EĞİTİME 13 MİLYAR DESTEK

        Bakan Yusuf Tekin, özel eğitim veren özel kurumlara bakanlık olarak destek verdiklerini söyledi. 600 bine yakın özel eğitim gereksinimi duyan bireye destek sağladıklarını kaydeden Tekin, "Bugün geldiğimiz noktada 3 bin 243 kurumla yaklaşık 559 bin bireye 55 bin personelle hizmet sunmaktayız. Yalnızca bu yıl sunmuş olduğunuz eğitimler için 13 milyar TL'yi aşkın ödeme yaptık" dedi.

        Eylül ayı itibarıyla özel kurum açılışlarını durdurduklarını ve bir mevzuat çalışması yaptıklarını kaydeden Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Sektörü sabote etmeye çalışan, sizlerin yaptığı hizmetlerin etkisini azaltan, kamuoyunda imajı olumsuz etkileyen unsurlar vardı. Eylülde kurum açılışlarını durdurduk. Bununla ilgili olarak mevzuat altyapısını adımları atarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

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