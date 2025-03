Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularına açıklamalar...

Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Gerçekten çok yoğun bir gündemin içerisindeyiz. Hem iç politika açısından hem dış politika açısından. Eğitim toplumun tamamını ilgilendiren bir konu. O yüzden bu tip şeylerde eğitimde neden niçin yaptığımızı anlatmak bizim için önemli. Öğretmen yetiştirme sürecine baktığınız zaman gelişimine baktığınız zaman. Sadece bizde değil bütün dünyada toplumun eğitimi gerek temel eğitim düzeyinde gerekse de yüksek öğretim düzeyinde eğitime erişim arttıkça istihdam edilen insanlarda aranan nitelikler profil de farklılaşıyor. Daha nitelikli daha uzmanlaşmış kitlelerle çalışmayı tercih ediyorsunuz.

Dünya'da lisans programından mezun olan kişilere ilave olarak sahada yaptıkları uygulama farklı nitelikler aranarak öğretmen istihdam süreci buna göre yapılıyor. Bütün dünyada bu artık böyle yürüyen bir süreç. Nitelik uzmanlaşarak sahada görerek farklı beceriler kazanarak. Bizimki lisans döneminde verilen eğitimin niteliği ile ilgili bir tartışma değil. Biz sadece daha uzmanlaşmış, bakanlığımızın yapısını programlarını yapısını bilen daha iyi bilen sahada daha fazla zaman geçirmiş. Biz de Türkiye'de yeterince lisans programından mezun kişiler var. Milli Eğitim Akademisini hayata geçirirken üniversiteler akademik anlamda birim insanı yetiştirsinler. Biz burada yetişen insanları bakanlığımızın programına uygun okullarımızın yapılarını görerek sahada eğitim vererek istihdam edelim diye düşündük. Bütün lisans programlarında bu sistem geçerli. Biz bir iş bölümü yapıyoruz.

Akademinin üç tane başlığı var kabaca. Birincisi öğretmen istihdam süreci. Yani yeni öğretmenleri istihdam ederken artık 14 aylık bir süreçte hem teorik hem de pratik bir değerlendirme sürecinden geçecek. Yarım saatlik bir ders saatlik bir mülakat artık olmayacak. Uygulamalı süreci farklı okul protiplerine göre olacak. Aday öğretmen olacak gözlem yapacak pratik kazanacak. Bu değerlendirmeler sonrasında ona göre atanacak. İkinci başlık, bizim yaklaşık 65 bin tane okulumuz var. Her okulda en az bir müdür ve yardımcısı var. Eğitim kurumu yöneticiliği anlamında da profesyonel olarak akademi eğitim verecek. İkinci başlığımız bu. Üçüncü başlık ise mevcut öğretmen arkadaşlarımız beşer yıllık periyotlarla burada istediği eğitimi alacaklar.

İMAMOĞLU İLE KREŞ POLEMİĞİ

Bizim Ekrem İmamoğlu ile ilgili orada olan polemik ayrı bir konu sonrasında polemiğe verdiği tepki ayrı bir konu. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitim kurumları açmak standartlarını belirlemek açılış izinlerini ruhsatlarını vermek eğitim öğretim süreçlerini denetlemek bizim bakanlık olarak görevimiz. Bu bizim işimiz. Bu tabloda işimizi yapmamız gerekiyor. Herhangi bir belediye okul öncesi eğitim kurumu açıyorsa nasıl bir fiziki yapıda açıyor. Pedagojik açıdan eğitim öğretime uygun mu? Bunu standart olarak belirlememiz gerekiyor. Bütün belediyelere biz zaten her eğitim öğretim yılının başında rutin olarak hatırlatıyoruz. Bunu açarken bizden izin almanız bizim tarafımızdan ruhsatlanması ve denetlenmesi gerekiyor. İmamoğlu kreşlerimiz kapatılıyor diye söyledi. Hukuken bizim yürütmemiz gereken bir kısmı var. İkincisi sıkıysa gelin kapatın dedi. Kapattığımız bir kreş yok. Bizim statümüzde öyle bir kreş yok. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Biz orada hiçbir şeyi denetlemiyoruz. Bakanlığımızla ilgisi yok.

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASININ İPTALİ

Sürecin nasıl işlediğini ben size anlatayım. Üniversiteler her yıl yatay geçiş kontenjanlarını YÖK'e bildirirler. Yüzdelik olarak öğrenci kontenjanı YÖK'ün onayına sunulur. Üniversiteler zamanı gelince kendi web sayfalarında belirtirler. Bu kısım önemli. İstanbul Üniversitesi yatay geçiş ilanı veriyor ulusal çapta yayın yapan bir gazetede yayınlanıyor. İlgili kişiler başvurularını yapar. İlgili komisyonlar başvuruların geçerli olup olmadığını değerlendirir. Komisyon dönemin mevzuatına aykırı değerlendirme yapmışlar. Başvuru değerlendirilirken başvurular için verilen tarih dolmadan iki gün önce bir değerlendirme yapılıyor. Komisyon bakıyor böyle devam ederse başvuru sayısı çok olacak burada hukuka aykırı bir durum var. İkinci kısım başvurular yapıldı mı. O dönemde prestijli ve köklü üniversitelere yatay geçiş için çok fazla başvuru olduğu için. Kontenjan sınırlı başvuru çok. Değerlendirirken neye göre değerlendirilecek. Birincisi üniversite sınav sonucunuz ve not ortalamanız. Sayın İmamoğlu'nun her iki açıdan da sıralamaya girecek derecelere sahip olmadığı görünüyor. İlgili fakültedeki komisyon toplanır. Mevcut başvuruları değerlendirmeye tabi tutar. Bugün çok daha şeffaf bir dönemde yaşıyoruz. 1990 yılı şeffaflığın daha az olduğu bir dönem. O şartlarda İstanbul Üniversitesine geçmek zor görünüyor. Bu konu benim ilgi alanıma giren bir konu değil bakanlığım açısından. Ben bakanlıkta müsteşarlık yaptım. Bu konu ile ilgili de benim ajandamda var olan donelerden bahsediyorum. 1990 yılında yatay geçiş var. 1990 yılında yanlış hatırlamıyorsam Trabzon'da bir şirket kuruluyor. Şirketin adı eğitim ihracat ithalat şirketi. İçinde inşaat da olabilir. 1990 yılında Türkiye'de özel okul sayısı az. Ekonomik durumu ve yaşadığı yer olarak baktığımızda tuhaf. Bir aile şirketi. Yatay geçiş sürecindeki iltimasa sebebiyet verebilecek şey Aynı şirket bir okul inşaatına başlıyor. Bakanlığımıza bir özel okul için başvuruyorlar. Okulu açıyorlar bu okul FETÖ'nün Türkiye'de açılan ilk okullardan. İmamoğlu'nun da ailesinin içinde yer aldığı şirket bu. Bu okulun FETÖ okulu olduğunu biliyoruz ve kapattık. İMAŞ'ın kurmuş olması. Bu iltimasın gerekçesi bu olabilir. Bu benim tahminim. Savcılıkta mutlaka vardır bu belgeler. Bu tamamen yargı sürecinin. Burada bir iltimas var diyorum. Bu iltiması da birileri çok ciddi olarak korumuş olabilir. Yoksa komisyon bu koşullarda olan bir öğrenciyi diğer öğrencileri hiçe sayarak öne geçiremez. Ben böyle düşünüyorum. CHP'li dostlarımız bu süreci farklı yorumluyor olabilirler. Yatay geçiş sürecinde sıra dışı bir şey olabilir diyorum.