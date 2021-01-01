Bakan Soylu üs bölgesinde

İHA

Dün akşam Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Soylu, helikopterle geçtiği yaklaşık 3 bin rakımlı Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığında kahraman askerlerle yeni yıla girdi. Geceyi üs bölgesinde geçiren Bakan Soylu ve beraberindekiler, yeni yılın ilk kahvaltısını da burada askerlerle birlikte yaptı.

Sosyal medya hesabından “Belbuka Tepe Kalekol Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızın hepinize selamları var” mesajını paylaşan Bakan Soylu’nun Van kent merkezinde bulunacağı bazı ziyaretlerin ardından kentten ayrılması bekleniyor.