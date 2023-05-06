Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel

Bakan Soylu'dan 'yeşil pasaport' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yeşil pasaport, vatandaşımızın uluslararası dolaşımı için tanınan bir haktır. Kimlerin bu pasaportu alacağı mevzuatımızda bellidir, geri alınması veya iptal edilmesi söz konusu değildir" dedi

Giriş: 06.05.2023 - 17:03 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Soylu'dan 'yeşil pasaport' açıklaması
DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlerin yeşil pasaport alacağının mevzuatta belli olduğunu, geri alınmasının veya iptal edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyanın yalan makinaları yine devrede. Yeşil pasaport, vatandaşımızın uluslararası dolaşımı için tanınan bir haktır. Kimlerin bu pasaportu alacağı mevzuatımızda bellidir, geri alınması veya iptal edilmesi söz konusu değildir. Belirlenen şartlar, sınırlamalar ve sayıların aşılması halinde yaşanabilecek durumu anlattım. Ancak bay bay Kemal'in yalancı medyası, her zaman olduğu gibi" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hafta sonu dopdolu
Hafta sonu dopdolu
İstanbul'da boğaz trafiği durduruldu
İstanbul'da boğaz trafiği durduruldu
Kılıçdaroğlu: Güney Kore yaptıysa biz neden yapmayalım
Kılıçdaroğlu: Güney Kore yaptıysa biz neden yapmayalım
Vefat eden asker, 31 yıl sonra şehit sayıldı
Vefat eden asker, 31 yıl sonra şehit sayıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.