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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Yatırımcı ilgisi artıyor, kredi risk primimiz geriliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Yatırımcı ilgisi artmaya ve kredi risk primimiz gerilemeye devam ediyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor. Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve kredi risk primimiz gerilemeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 12:21 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:38
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada "Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor. Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor" derken "Azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizleri düşüyor" diye ekledi.

        Şimşek açıklamasında ayrıca "2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü. Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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