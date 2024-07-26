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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten vergi mesajı - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten vergi mesajı

        Brezilya'da G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Toplantılarda artan oranlı vergilendirmenin gelir ve servet eşitsizliğini azalttığı, mali disiplini güçlendirdiği, vergi adaletini ve kapsayıcı büyümeyi desteklediği konusunda uzlaşı sağlanırken G20 tarihinde ilk kez vergide işbirliği odaklı bir bildirge yayınlandı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 17:20 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:20
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        Bakan Şimşek'ten vergi mesajı
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        Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "#G20Brasil toplantılarında küresel ekonomi ve vergi politikaları ile İstikrar ve Reform Programımıza ilişkin değerlendirmelerde bulundum.

        Toplantılarda artan oranlı vergilendirmenin gelir ve servet eşitsizliğini azalttığı, mali disiplini güçlendirdiği, vergi adaletini ve kapsayıcı büyümeyi desteklediği konusunda uzlaşı sağlanırken G20 tarihinde ilk kez vergide işbirliği odaklı bir bildirge yayınlandı.

        Küresel ekonomide zorlukların devam ettiği, düşük verimliliğin küresel büyümeyi sınırlandırdığı günümüzde yapay zeka ve benzeri teknolojilere hazırlık büyük önem arz ediyor.

        Programımızla makro istikrarı güçlendirirken yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız."

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