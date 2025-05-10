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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Sanayi üretimindeki toparlanma devam etti - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Sanayi üretimindeki toparlanma devam etti

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sanayi üretimi çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:23 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:23
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        "Sanayi üretimindeki toparlanma devam etti"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Bakan Şimşek, "Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanma bu yılın ilk çeyreğinde devam etti. Üretim çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttı. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz. Sanayimizi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücümüzü iyileştireceğiz" dedi.

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