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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek New York'ta yatırımcılarla buluştu - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek New York'ta yatırımcılarla buluştu

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25'ten fazla farklı kuruluşun temsilcisiyle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 08:34 Güncelleme: 22.04.2025 - 08:34
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        Bakan Şimşek New York'ta yatırımcılarla buluştu
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        Bakan Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında geldiği ABD'de, New York temaslarını tamamladı.

        Türkiye-ABD İş Konseyi ve Citi Group tarafından düzenlenen geniş katılımlı yatırımcı toplantısına katılan Şimşek, ağırlıklı olarak portföy yatırımcılarından oluşan bir grupla buluştu.

        25’TEN FAZLA FARKLI KURULUŞTAN ÜST DÜZEY TEMSİLCİLER KATILDI

        Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği toplantıya, toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25’ten fazla farklı kuruluştan üst düzey temsilciler katıldı.

        Şimşek, dünyanın önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.

        Citi Group Yönetim Kurulu Başkanı John Dugan ile de görüşen Şimşek'in New York temaslarına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti.

        Şimşek, New York'un ardından ABD temaslarına bugün Washington'da devam edecek.

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