Bakan Şimşek: Kripto ve hissede kazanca dayalı vergilendirme öngörmüyoruz, sınırlı işlem vergisi gündemde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bloomberg'e verdiği röportajda borsa ile kripto paralara işlem vergisi uygulamasına ilişkin iddialara yanıt verdi. Şimşek "Kripto varlıklar ve hissede kazanca dayalı vergilendirme öngörmüyoruz, sınırlı işlem vergisi gündemde" ifadelerini kullandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek açıklamasında "Kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmüyoruz. Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde" ifadelerini kullandı.
Şimşek yaptığı açıklamada, hükümetin varlıklara 'çok sınırlı' bir işlem vergisi getirmeyi düşündüğünü belirtti ancak bunun potansiyel boyutunu belirtmedi.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.