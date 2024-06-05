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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bakan Şimşek: Kripto ve hissede kazanca dayalı vergilendirme öngörmüyoruz, sınırlı işlem vergisi gündemde - Kripto Para Haberleri

        Bakan Şimşek: Kripto ve hissede kazanca dayalı vergilendirme öngörmüyoruz, sınırlı işlem vergisi gündemde

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bloomberg'e verdiği röportajda borsa ile kripto paralara işlem vergisi uygulamasına ilişkin iddialara yanıt verdi. Şimşek "Kripto varlıklar ve hissede kazanca dayalı vergilendirme öngörmüyoruz, sınırlı işlem vergisi gündemde" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 17:16 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:26
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        "Kripto ve hissede sınırlı işlem vergisi gündemde"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.

        Bakan Şimşek açıklamasında "Kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmüyoruz. Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde" ifadelerini kullandı.

        Şimşek yaptığı açıklamada, hükümetin varlıklara 'çok sınırlı' bir işlem vergisi getirmeyi düşündüğünü belirtti ancak bunun potansiyel boyutunu belirtmedi.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        Borsaya on binde 2 işlem vergisi düşünülüyor
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