AK Parti Ankara Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi, parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Kongreye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Erdoğan, mesajında, "AK Parti, Türk siyasi hayatında en yaygın, en etkin kadın teşkilatlanmasını kuran, genel merkezinden sandık kurullarına kadar tüm kademelerinde kadınlara en çok yer veren partidir. Bugüne kadar elde ettiğimiz seçim başarılarımızın tamamında hanım kardeşlerimizin katkısı, emeği, alın teri büyüktür. Kadınlar sadece partimizin faaliyetlerinde değil ülkemizde kalkınma hamlelerinde ve demokratik kazanımlarında da önemli rollere sahiptir. 22 yıldır hayata geçirdiğimiz her hizmette yürüttüğümüz her mücadelede kadınları daima yanımızda görmenin bahtiyarlığını yaşadık. Şunu bilmenizi isterim; sizin gücünüz Türkiye’nin gücüdür. Dün 'Milli Mücadele'de kucağındaki çocuğuyla cepheye malzeme taşıyan kadınların davası neyse, bugün ülkemizin kalkınması için emek harcayan kadınların gayreti de aynıdır. Türkiye'nin refahı için, Türkiye'nin huzuru için tüm bunlarla birlikte eşitlik, adalet, hak ve hürriyet için yılmadan yorulmadan özveriyle çalışan tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kongrede konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil bir gelir dağılımı sağlayıp, Türk milletinin refahını artırmak için program uyguladıklarını söyledi. Şimşek, "Kırılganlıkları azaltıyoruz. Dünya büyük bir belirsizlikle karşı karşıya, jeopolitik gerilimler var. Bu programdan maksadımız Türkiye'nin bünyesini sağlamlaştırmak, dış şoklara karşı dayanıklılığımızı artırmak. Bunun için Türkiye'de cari açığı önemli ölçüde düşürdük. Liradaki kırılganlığın en önemli kaynağı da buydu. Biz cari açığı azaltarak aslında Türk lirasına olan güveni artırıyoruz. Rezervlerimizi de ciddi bir şekilde artırdık. Özellikle program sonrasında şu anda rezervlerimiz hem brüt olarak, hem de net olarak neredeyse rekor düzeylere çıkmış durumda. Bununla da yetinmedik. Aynı zamanda 'Kur Korumalı Mevduatı' da önemli ölçüde azalttık. Yaklaşık 144 milyar dolardan 30 milyar doların altına çektik. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Dar gelirli kesimler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bir sosyal konut kampanyası hazırlığı var. Tüketim üzerinden zenginleşemeyiz, üreterek ve ihracat yaparak zenginleşmemiz lazım. İhracatçımızın kredi maliyetini önümüzdeki dönemde daha fazla düşüreceğiz. Hedefimiz enflasyonu yüzde 21 seviyesine indirmek. Hayat pahalılığını çözmek için bir program uyguluyoruz" dedi.

'BUGÜN KADINLARIN SESİ DAHA GÜÇLÜ ÇIKIYOR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise ailenin her bir ferdini güçlendireceklerini belirterek, "Kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısı, engelli, her bir vatandaşımızın ilk günkü olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Fakat bizler ne yazık ki aileyi güçlendirmek dedikçe bazı çevreler rahatsız oldu. Dediler ki ‘Siz kadınları eve kapatmaya çalışıyorsunuz, siz kadınların çalışmasına izin vermiyorsunuz.’ Dediler ki ‘Kadını sadece anne ve eş rolleriyle kabul ediyorsunuz.’ Kardeşlerim ben sizlere sormak istiyorum; bu ülkede son 23 yılda kadının toplumsal katılımını Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine kim çıkardı? Bu ülkede kadınların eğitim, çalışma, temsiliyet ve sosyal hayata katılımı gibi hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kim kaldırdı? Vesayet düzeninde kim mücadele etti? Kim bu yasaklara son verdi? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan son verdi. Bugün kadınlar her alanda söz sahibi, gerçekten her alanda tam ve eşit şekilde temsil ediyorlar. Bugün kadınların her alanda sesi daha güçlü çıkıyor" diye konuştu.