Bakan Selçuk’a doğum günü sürprizi

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bakanlıktaki toplantı salonundan, Sakarya’daki idareci ve öğretmenler evlerinden buluşmaya katıldı.

Uzaktan eğitim sürecine ilişkin veriler paylaşan ve Sakarya’daki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, öğretmenliğin bir fedakârlık mesleği olduğuna vurgu yaptı. Öğretmenlerden sürekli kendilerini geliştirmelerini, yeni şeyler öğrenerek eğitim sürecine yansıtmalarını isteyen Selçuk, yerel düzeyde ihtiyaçlara göre alınacak hizmet içi eğitimlerin şekillendirilebileceğini dile getirdi.

Bakan Selçuk, meslektaşlarına hitaben yaptığı kısa konuşmanın ardından öğretmenleri dinledi. Her branştan onlarca öğretmen hem kendi alanlarına dair bilgileri aktardı. Öğretmenler, veliler ve öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin mesajlarını da iletti.

BAKAN SELÇUK'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Sakarya’da görev yapan öğretmenlerin Bakan Selçuk’a bir sürprizi vardı. “Türküleri çok sevdiğinizi biliyoruz” diyen meslektaşları, Ziya Öğretmen’e doğum günü hediyesi olarak Neşet Ertaş’tan bir türkü armağan etti. Bağlama eşliğinde “Neredesin Sen” eserini seslendiren öğretmenlere Bakan Selçuk da eşlik etti.