Bakan Özer'den İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki: "Para istediniz de para mı vermedik!" - Haberler

DHA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliği'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ardından Halilurrahman Ortaokulu'na bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Özer, okuldaki eksiklik üzerine İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürüne tepki gösterdi.

BAKAN ÖZER, OKUL MÜDÜRÜ VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE TEPKİ GÖSTERDİ: SİZ NE İŞ YAPARSINIZ?

Sınıfları dolaşarak incelemelerde bulunan Bakan Özer, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne gereğinin yapılması yönünde talimat verirken, "Siz ne biçim adamsınız, siz ne iş yaparsınız? Para istediniz de para mı vermedik. Bu çocukları niye böyle mahzun halde bırakıyoruz. Gezdirdiğiniz okullar böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl!" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.