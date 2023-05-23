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Bakan Özer açıkladı! Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman yapılacak, kontenjan, branş dağılımı nasıl olacak?

Bakan Özer açıkladı! Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamasına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamanın ardından, ek öğretmen ataması yapılacak mı sorusunu gündeme getirdi. Bilindiği gibi son olarak 8 Mayıs tarihinde 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Bu kapsamda atama bekleyen öğretmenler, ek atama takvimi ile, atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin gözünü MEB'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. İşte 2023 ek öğretmen atamasına ilişkin son gelişmeler...

Giriş: 23.05.2023 - 21:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ek öğretmen atamasına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 8 Mayıs tarihinde gerçekleşen 45 bin öğretmen atamasının ardından ek atama olacak mı sorusu atama bekleyen öğretmenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman yapılacak, kontenjan, branş dağılımı nasıl olacak?" İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen ataması açıklaması...

  • EK ATAMA YAPILACAK MI 2023?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı televizyon programında “2023 yılında ek atama olacak mı?” sorusuna yanıt verdi. Özer, “Buna şöyle cevap vereyim. Her yıl atama oluyor. Yani inşallah öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yeni atamalarla müjdeler veririz.” dedi.

     

  • "ÖĞRETMEN SAYISI 1 MİLYON 250 BİNLERE ULAŞTI"

    "Öğretmen sayısı bugün 1 milyon 250 binlere ulaştı son atamalarımızla birlikte. Burada enteresan bir ifade var. Lisede ortaöğretimde, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamasından bile daha iyi noktaya geldiği OECD raporu tarafından tescilleniyor. Yani birileri diyor ya 'Kalabalık sınıflar şöyle böyle' falan eğitimde tekil örnekler üzerinden eğitim sisteminin tamamına teşkil etme hastalığı var."

     

  • Eğitimde ekonominin önemine dikkati çeken Özer, şunları aktardı:

    "Devlet yapabileceğinin en iyisini yapmıştır ve her geçen yıl eğitimde bütçeyi en fazla ayırdığı alan Milli Eğitim Bakanlığı ve devam ediyor. Bizler de kalitesini artırmayla ilgili, özellikle okul temelli bir şekilde politikalara ağırlık verdik. Biliyorsunuz okul temelli bütçe ilk kez uygulandı. Türkiye'deki tüm okullara biz bütçe gönderiyoruz. 7 milyar 2022'de, bu öğretim yılında da 6 milyar, 13 milyar lira para gönderildi ve ilk kez gönderildi. Bu ne demektir? OECD raporunda geçiyor, 'Okullar artık otonomisini kazanıyor.' diyor. Ne demek? Artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek, kendi kararlarını alabilir duruma geliyor."

     

  • Türkiye Yüzyılı'nda öğretmenlere daha çok yatırım yapacaklarını açıklayan Özer, salgın süreci ve ardından 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde gösterdikleri fedakarlık için öğretmenlere teşekkür etti.

     

  • Özer, "Türkiye ilk kez asrın felaketi olarak nitelenen bir afetle yüzleşti hala etkilerini yaşıyor. Orada çok canlarımızı kaybettik, Allah'tan rahmet diliyorum tüm kaybettiklerimize. Öğretmenlerimiz, ilk günden itibaren Bakanlıktan bir talimat beklemeden gönüllü bir şekilde bölgeye gittiler. Ekmek ürettiler, çadırlar kurdular, gönderilen ürünlerin tasniflerini yaptılar, kurslar düzenlediler. Eğitimin ötesinde insani yardım ile ilgili her şeyi yaptılar. Bu coğrafya, gönül coğrafyası. İnsanlar diğerine yardım ederek mutluluğu üretmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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