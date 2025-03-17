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        Haberler Spor Diğer Bakan Osman Aşkın Bak, Atıcılık Milli Takımı’nı kabul etti! - Diğer Haberleri

        Bakan Osman Aşkın Bak, Atıcılık Milli Takımı’nı kabul etti!

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda madalya kazanan Türkiye Milli Atıcılık Takımını kabul etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 18:46 Güncelleme: 17.03.2025 - 18:46
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        Bakan Bak, Atıcılık Milli Takımı'nı kabul etti!
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        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da yapılan Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak genel klasmanın zirvesinde yer alan Türkiye Milli Atıcılık Takımı ile aynı ülkede düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 3 altın ve 2 gümüş madalya elde eden milli sporcularla bir araya geldi.

        Ankara’da Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’ın makamında gerçekleşen kabulde, sporcular Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı, İsmail Keleş, İlayda Nur Çürük, Elif Berfin Altun ve Tunahan Tatoğlu’nun yanı sıra Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ile antrenörler de yer aldı.

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        Bakan Bak, milli sporcuları kutlayarak, “Elde ettiğiniz madalyalarla bizleri gururlandırdınız. Aynı zamanda Olimpiyat Oyunları'ndaki başarının tesadüf olmadığını da göstermiş oldunuz. Tarihte ilk kez Atıcılık Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Mutluluk verici bir başarı. Genç sporcularımız bizlere gelecek adına umut verdi. Kazanılan madalyalarda emeği bulunan kulüplerimizi, antrenörlerimizi, sporcularımızı, Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya’yı tebrik ediyorum. Organizasyonda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan’ı ayrıca kutluyorum. İlk defa bir kadın sporcu Avrupa şampiyonasında 5 madalya birden kazandı. Tarihi bir başarı. Atıcılık sporuna olan ilgi artıyor. Örnek alınan atıcılık sporcuları var. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

        Türkiye Milli Atıcılık Takımı sporcuları da Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’a sunduğu destekten dolayı teşekkür ederek, daha büyük başarılar kazanmak için çalışacakları sözünü verdi.

        Ziyaretin ardından milli sporcular, Bakan Bak’a üzerinde imzalarının bulunduğu milli takım forması hediye etti.

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