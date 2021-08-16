Bakan Muş açıkladı! Transit yük içerisinde bulundu

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bakanlığımız gümrük muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum."

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