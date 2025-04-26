Bakan Kurum: İstanbul'da 437 az hasarlı bina tespit ettik
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan inceleme çalışmalarında 8 bin 367 binadan 437'sinin az hasarlı olduğu belirlendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 8 bin 367 binanın incelendiğini, bunlardan 437'sinin az hasarlı olduğunu duyurdu.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar; 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız" dedi.