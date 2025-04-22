Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TOKİ'nin Arnavutköy'deki sosyal konut projesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul'da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu. Biz milletimize söz verdik. 'Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız' dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. 'Bu Kanal İstanbul Projesidir' diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir" ifadelerine yer verdi.

Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar.



Söyledik ama dinlemiyorlar.



İstanbul’da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu.



Biz milletimize bir söz verdik.



“Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız.” dedik.… — Murat KURUM (@murat_kurum) April 22, 2025

REKLAM advertisement1

"24 BİN KONUTUN SAHİBİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARIDIR"

Kurum, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel! 'O konutlar Araplara satılacak' iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız. İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak ne de bizi engelleyebileceksiniz" dedi.