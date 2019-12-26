Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul hakkında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum, "Kanal İstanbul'un depremi tetikleyeceği ve su sıkıntısı yaşatacağı iddiası bilimsellikten uzak gerçek dışıdır" dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- İBB, bu toplantıya katılmış ve herhangi bir şerh veya itiraz düşmeden İBB temsilcisi de ÇED toplantı tutanağına imza atmıştı.

- Belediye Başkanımız itiraz, daha elemanının ne yaptığını bilmiyor.

- ÇED sürecinde çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak büyüttük. İstanbul'umuzun havasına suyuna ormanlarına gölüne denizine ekolojik dengesine tamamen koruma endeksli bir bakışla yaklaştık. Bundan sonraki süreci de böyle yürüteceğiz.

- ÇED raporu ekleriyle birlikte 16 bin sayıda olan bir rapor. 56 kurum ve kuruluş ÇED raporu sürecine dahil oldu.

- Gemi sayılarına baktığımızda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı Panama Kanalı'nın 4, Süveyş'in 3 katı. 1930'lu yıllarda 2 gemi geçiyordu, bugün günlük ortalama 150 gemi geçiyor. Yıllık 50 bin geminin İstanbul boğazından geçtiğini görüyoruz

- Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak 91 istasyonla 7 gün 24 saat izliyoruz. Görünen o ki su kalitesini ne kadar olumsuz yönde etkilediğini müşahede ediyoruz.

- 2010 yılında 672 milyon gros ton gemi geçerken, 2018 yılında 841 milyon gros ton geçmektedir. Gemi azalsa bile geminin hacmi ve taşıdığı yük miktarı artmaktadır.

- Akaryakıt ve tehlikeli madde taşıyan gemiler İstanbul boğazı için çok büyük tehdit arz etmektedir.

- Her yıl İstanbul Boğazı'nda 8 kaza oluşuyor. Güvenli alternatif yollar aranarak hem vatandaşımız can ve mal güvenliği, hem de denizlerdeki canlıların durumu için bir proje yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

- Bu proje için 5 ayrı alternatif güzergahlar belirlenmiştir, birbiriyle kıyaslanmış ve en doğru hat 200 bilim adamı ve 56 kamu kurum ve kuruluşunun görüşüyle seçilmiştir.

- Bu çerçevede çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmalar 2017 temmuz ayı itibarıyla başladık. Etüt proje için ihale çıktık, işlemlerin tamamlanması için de 8 Ağustos'ta süreç başladı.

- Kanal İstanbul, ülkemiz için istiklal ve istikbal projesidir.

- Meselenin siyasi spekülasyon ve polemik malzemesi yapılmaya çalışıldığını üzülerek izliyoruz.

- Kanal İstanbul, boğazı koruma ve kurtarma projesidir. Özgürlük projesidir.

- Kanal İstanbul'un susuzluk getireceğini iddia edenler var. İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası bilimsel değil, tamamen gerçek dışıdır.

- İstanbul'un yıllık su tüketimi 1 milyar 60 milyon metreküptür. Su rezervini titizlikle incelediğimizde Terkos Gölü ve Sazlıdere Barajı var. Kanal İstanbul, Terkos Gölü'nün koruma alanına girmemektedir.

- Kanal İstanbul projesiyle 133,9 milyon metreküp su sağlanan Terkos Gölü'nün verimi binde 2.5 azalacaktır. Sazlıdere'nin yüzde 61'i kanal içerisinde kalacak ama yüzde 39'unu koruyacağız. Toplamda Kanal'ın su rezervine etkisi yüzde 3 düşecektir.

- Melen Projesi tamamlandığında İstanbul'un su rezervi ihtiyacının 34 katı su gelecek.

- Kot farkından dolayı Terkos'a dair bir sızıntı ya da yer altı suyu şişmesi beklemiyoruz.

- Karadeniz kıyısına yapacağımız dolgu alanıyla Karadeniz ile Terkos arasını daha güçlü hale getireceğiz ve deniz suyundan etkilenme ihtimalini en düşük hale getireceğiz.

- Kanal İstanbul, depremi tetikleyecek deniyor. İstanbul'da 2 fay hattı var. Kuzey Anadolu ve Çınarcık fay hattı. İstanbul'da beklediğimiz deprem yerin 20 km altında ve 7 şiddetinin üzerinde. 21 metre derinliğindeki kanal nasıl oluyor da depremi tetikliyor? Depremi tetikleyeceği iddiası bilimsellikten uzak gerçek dışıdır. Bizim 20 metreden daha derin otoparklarımız var. Kanal İstanbul'un depremi tetikleyeceği iddiası bilimsellikten uzak gerçek dışıdır

- 2475 yıl önceki depremleri inceleyerek yaptığımız simülasyonlarda Kanal İstanbul'un İstanbul depremine ve bunun tetiklenmesine ilişkin hiçbir alakası olmadığı tespit edilmişti. Kanal İstanbul hattı boyunca, hem MTA hem AFAD'ın raporuna göre aktif bir fay bulunmamaktadır.