Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, orman yangınlarındaki can kaybı ve yaralılar hakkında son gelişmeleri aktardı. Bakan Koca, Marmaris, Bodrum ve Manavgat'taki yangınlarda toplam 4 can kaybının olduğunu bildirdi.

292 HASTA TABURCU OLDU

Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından etkilenen, üçü yabancı uyruklu 64 kişiden 60’ı tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini belirten Koca, Manavgat’taki orman yangınlarında kisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürdüğünü, 292 hastanın da tedavilerini tamamlayarak taburcu edildiğini kaydetti.

Koca, Manavgat'taki devlet hastanesinde 10 yoğun bakım hastasının diğer hastanelere nakledildiğini bildirdi.