Bakan Koca: İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul’da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum" dedi.