Bakan Koca İstanbul'a dikkat çekti

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da koronavirüs salgınının seyrine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'den bir mesaj yayınlayan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok.

Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz.