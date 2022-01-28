Bakan Koca: Her birimiz teşekkür edelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yağmur, çamur, kar, kış demeden görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarına övgü sözler geldi.

Bakan Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Şanlıurfa, acil bir hasta için yola çıkan paletli ambulans kara saplandı ve ekiplerimiz hastaya ulaşmak için 2 saat yürüdü. İlk müdahalesi evde yapılan hasta, belediye ekiplerince kurtarılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Buraya kadar her şey iyi!

"EN ZOR GÜNLERİMİZDE ONLAR YANIMIZDA"

Peki, bunların yaşandığı saatlerde, Türkiye’nin herhangi bir yerinde sağlıkta yeni bir şiddet olayının yaşanmış olma ihtimali? Akla bile gelmemeliydi, değil mi? Kıymet bilir tutum ve yeri geldiğinde sabırla, sağlık çalışanlarına destek olalım. En zor günlerimizde onlar yanımızda!

Ağır kış şartları ve ulaşım sorunu sebebiyle farklı iş kollarındaki kamu personeli yer yer izinli sayıldı. Koşullardan aynı şekilde etkilenen sağlık çalışanları ise görevinin başında oldu. Sağlık hizmetleri aksamadı. Her birine teşekkür ediyorum. Her birimiz teşekkür edelim.