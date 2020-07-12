Bakan Koca'dan 'Covid-19' için tedbir uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Covid-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim" ifadelerini kullandı.

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