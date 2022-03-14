Bakan Koca'dan '14 Mart' paylaşımı

HABERTURK.COM

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Yarın, (bugün) arkadaşlarımın bayramını kutlamayı unutmayın" ifadesini kullandı.

Diğer yandan; tıp, siyaset, medya ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.