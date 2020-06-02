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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" dedi.

Koca, paylaşımında Çince yazıların olduğu bir de görsele yer verdi.