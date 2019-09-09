Karşılaşma sonrasında sorularını cevaplayan Bakan Kasapoğlu, "Elbette şampiyon olamadık belki ama şampiyon olmuş kadar olduk. Çünkü sporcularımız son saniye kadar inançlarını ve motivasyonlarını hiçbir şekilde kaybetmedi." dedi.

Sırbistan'ın tecrübeli bir rakip olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Bugüne kadarki performansıyla önemli bir rakipti. Biz her rakibe en güzel şekilde meydan okunacağını kızlarımızın bugünkü performansıyla ortaya koyduk. Oyuncuları, teknik ekibi ve federasyonu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BİR TEBRİĞİM DE ANKARA HALKINA"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara seyircisinin organizasyonun başından sonuna kadar milli takımın yanında olduğunu ifade etti.

"Bir tebriğim de Ankara halkına." diyen Kasapoğlu, "Salon, müsabakaların başından itibaren harikaydı. Halkımızın heyecanı, son saniye kadar olan inançları gerçekten bizleri mutlu etti. İnşallah bu başarı, bundan sonraki başarıların bence müjdecisi ve habercisi." ifadelerini kullandı.