Kasapoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda halka aleti ve atlama masasında 2 altın madalya kazanan Adem Asil'i tebrik ediyorum. Kazandığı madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."